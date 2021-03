Appello bis, la sentenza per il Mondo di mezzo

ROMA – Dodici anni e 10 mesi di reclusione all’ex capo delle cooperative Salvatore Buzzi, 10 anni per l’ex Nar Massimo Carminati. Questo l’esito del processo d’appello bis al ‘Mondo di Mezzo’, disposto dalla Cassazione per rideterminare le pene per 20 imputati dopo la sentenza del 22 ottobre del 2019 che ha fatto definitivamente cadere il reato di mafia. In aula per la lettura della sentenza, Buzzi, Carminati ma anche la sindaca di Roma Virginia Raggi. Al termine della lettura del dispositivo, Raggi ha commentato: “Sono stati calpestati i diritti dei cittadini e questo è stato riconosciuto”. Diversa la chiave di lettura di Salvatore Buzzi, secondo il quale anche quest’ultima sentenza non conferma l’iniziale impianto accusatorio.

Mondo di Mezzo, ricalcolate le pene in appello per Buzzi e Carminati

