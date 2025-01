Appello dell’Aisic, non bastano i soldi per smaltire le liste di attesa nella sanità

Gambardella: “Mancano le figure professionali della riabilitazione”

L’Aisic (Associazione Imprese Sanitarie in Campania) lancia un appello attraverso il presidente, Antonio Gambardella, nominato recentemente coordinatore nazionale di Conflavoro Salute, scrivendo al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e ai rettori delle Università, per sollecitarli all’apertura urgente di corsi universitari per le professionalità della riabilitazione fortemente carenti in Campania.

“Serve a poco reperire risorse economiche – afferma Gamabardella – per smaltire le liste di attesa, prevedere nuovi posti cura, se di fatto i centri di riabilitazione (le Rsa per anziani e disabili), le strutture residenziali di cure ed accoglienza afferenti alla salute mentale, non dispongono delle figure professionali della riabilitazione come: fisioterapisti, psicomotricisti, terapisti occupazionali, logopedisti e dei tecnici delle riabilitazione psichiatrica.

La situazione si aggraverà ulteriormente ora che a livello territoriale parte in tutta la Regione Campania, in maniera più strutturata e coordinata, il servizio delle cure domiciliari (Adi) che prevede una deospedalizzazione e maggiori cure mediche, infermieristiche, riabilitative ed assistenziali a domicilio.

L’appello è diretto anche e soprattutto agli atenei campani con l’invito a considerare un aumento dei posti universitari già in essere e a istituire urgentemente nuovi corsi di laurea per colmare la carenza di queste importanti figure della riabilitazione, previste, tra l’altro, obbligatoriamente, nelle piante organiche previste dall’accreditamento istituzionale”.