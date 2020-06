Centouno leader, ex capi di Stato e di governo, premi Nobel e attori hanno firmato un appello, promosso dal premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus, affinché “governi, fondazioni, filantropi e imprese sociali si facciano avanti per produrre e distribuire i vaccini in tutto il mondo gratuitamente“.

L’idea di base che è che “alla fine l’unico modo per sradicare definitivamente la pandemia è quello di avere un vaccino che può essere somministrato a tutti gli abitanti del pianeta, urbano o rurale, uomini o donne, che vivono in Paesi ricchi o poveri”.

L’invito, esteso a tutti, è di “riaffermare la nostra responsabilità collettiva per la protezione di tutte le persone vulnerabili senza alcuna discriminazione“.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Appello di 101 leader e premi Nobel: “Vaccino gratis per tutti” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento