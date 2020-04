Appello Mancini “Lasciateci tornare in campo”

“Spero che si possa tomare presto a vivere e che questo momento drammatico diventi solo un ricordo, seppure storicamente brutto. Per vivere intendo la libertà di agire, di pensare, di avere rapporti sociali e, anche, di fare attività sportiva. Corro in casa, ma sogno che sia giunto il momento di allentare la pressione”. A dirlo, in un’intervista al “Corriere dello Sport”, il ct della Nazionale, Roberto Mancini, che parla, a proposito del Coronavirus, di “una tragedia inumana, inaspettata, terribile”. “E’ stato e sarà ancora un anno terribile, ma credo che nel 2020 ci siamo fatti trovare tutti impreparati, in Italia e nel mondo.

