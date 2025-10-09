giovedì, 9 Ottobre , 25

Trump annuncia il ritorno del Columbus Day: “Legame speciale con l’Italia”. Meloni: “Grazie”

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald...

Femminicidio nel Pescarese, 69enne spara all’ex moglie in strada e la uccide

(Adnkronos) - Un 69enne di Lettomanoppello (Pescara), Antonio...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 9 ottobre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Stelle cadenti il 10 ottobre, ultima chance per vedere le Draconidi

(Adnkronos) - Dopo la Superluna, caccia alle stelle....
applausi-per-gisele-pelicot-dopo-la-condanna-di-uno-degli-stupratori
Applausi per Gisèle Pelicot dopo la condanna di uno degli stupratori

Applausi per Gisèle Pelicot dopo la condanna di uno degli stupratori

Video NewsApplausi per Gisèle Pelicot dopo la condanna di uno degli stupratori
Redazione-web
Di Redazione-web

L’uomo che ha fatto ricorso, condannato a dieci anni invece di 9

Nimes, 9 ott. (askanews) – Un anno in più di carcere all’uomo che ha fatto ricorso contro la condanna per lo stupro di Gisèle Pelicot: lo ha deciso la Corte d’appello di Nimes, nel Sud della Francia. All’uscita dall’aula la folla ha applaudito e sostenuto la donna che ha avuto il coraggio di denunciare gli atroci abusi subiti.Husamettin Dogan, 44 anni, di origini turche, si era dichiarato innocente, nonostante le immagini video mostrate in tribunale che lo ritraevano mentre penetrava Gisèle Pelicot immobile. La sua condanna a 9 anni in primo grado è stata ora innalzata di un anno, a 10 anni. L’accusa aveva chiesto una pena di 12 anni di reclusione per Dogan, il quale sosteneva di essere stato “vittima” di Dominique Pelicot.Dogan è stato condannato per “stupro aggravato” lo scorso dicembre, durante un processo in cui sono stati condannati altri 50 uomini. Dei 51 uomini condannati, 17 hanno inizialmente presentato ricorso, per poi ritirarlo poco dopo.Gisèle Pelicot, 72 anni, è stata drogata dall’allora marito per circa un decennio e violentata a sua insaputa da decine di uomini reclutati su internet.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.