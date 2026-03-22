domenica, 22 Marzo , 26

Berrettini show, batte Bubik e vola al terzo turno di Miami

(Adnkronos) - Matteo Berrettini vola al terzo turno...

Primavera in pausa, torna l’inverno con freddo e neve: meteo artico in Italia

(Adnkronos) - La primavera inizia ma torna l'inverno....

Doccia tutti i giorni? Non sempre fa bene: rischio prurito, pelle screpolata e micro taglietti

(Adnkronos) - Per molti la doccia è un...

Guerra in Iran, l’annuncio di Trump: “Usa vicini a obiettivi, valutiamo passo indietro”

(Adnkronos) - Donald Trump valuta il ridimensionamento dell'impegno...
HomeVideo NewsApplausi per Zaia e Fontana ai funerali di Bossi a Pontida
applausi-per-zaia-e-fontana-ai-funerali-di-bossi-a-pontida
Applausi per Zaia e Fontana ai funerali di Bossi a Pontida
Video News

Applausi per Zaia e Fontana ai funerali di Bossi a Pontida

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Dai militanti anche un coro “Attilio, Attilio”

Pontida (Bg), 22 mar. (askanews) – Applausi per i governatori della Lega che arrivano all’abbazia di San Giacomo a Pontida per i funerali di Bossi. L’ex presidente della Regione Veneto Luca Zaia e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in particolare, sono stati salutati con calore dai militanti assiepati sulle transenne che delimitano l’area riservata al passaggio delle autorità. Qualche militante scandisce anche un coro “Attilio, Attilio” per il governatore della Lombardia.

Previous article
Montalbera porta a “Vinitaly 2026” due anteprime internazionali
Next article
Bossi, arrivata Meloni a Pontida: applausi ma anche il coro “Secessione”

POST RECENTI

Video News

Bossi, Roberto Castelli: Giorno triste ma può ridare speranza

L'ex ministro ricorda la prima Pondida e l'amicizia con UmbertoPontida (Bg), 22 mar. (askanews) - L'eredità di Bossi "è un'eredità tradita" dalla Lega di Salvini,...
Video News

Il feretro di Bossi a Pontida lungo applauso e suono delle cornamuse

Sulla bara fiori bianchi e il Sole delle AlpiPontida (Bg), 22 mar. (askanews) - Un lungo applauso dei militanti e il suono di un cornamusa...
Video News

Cuba ancora al buio per un altro blackout a livello nazionale

Il secondo in meno di una settimana, sull'isola manca tuttoL'Avana, 22 mar. (askanews) - Niente lampioni, niente semafori: L'Avana è stata colpita da un altro...
Video News

Bossi, arrivata Meloni a Pontida: applausi ma anche il coro “Secessione”

All'ingresso di La Russa qualche voce per la "Padania libera"Pontida (Bg), 22 mar. (askanews) - E' arrivata anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'abbazia...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.