Apple accelera l’approvazione delle app sul coronavirus provenienti da fonti affidabili

Apple ha annunciato che sta valutando criticamente le app relative al coronavirus COVID-19 per garantire che le fonti di dati siano affidabili e che gli sviluppatori che presentano queste app provengano da entità riconosciute come organizzazioni governative, ONG incentrate sulla salute, società profondamente accreditate in questioni di salute e mediche o istituzioni educative.

La società afferma che solo gli sviluppatori di uno dei suddetti tipi di entità riconosciute dovrebbero inviare un’app correlata a COVID-19, aggiungendo che le app di intrattenimento o di gioco a tema COVID-19 non saranno consentite sull’App Store.

