Apple aggiorna i forum per gli sviluppatori pochi giorni prima della WWDC

La scorsa settimana, Apple ha annunciato che giovedì avrebbe introdotto una importante modifica di progettazione ai forum per gli sviluppatori.

Adesso, gli sviluppatori hanno notato che il portale è offline, suggerendo che la società sta già lavorando per rilasciare l’aggiornamento promesso.

I forum per gli sviluppatori Apple consentono di tenere aperte discussioni per condividere domande sulla programmazione e sull’ecosistema della società in generale. Prima della WWDC 2020, il gigante tecnologico ha deciso di offrire una nuova esperienza nel forum che renderà più semplice la partecipazione degli sviluppatori alle discussioni.

