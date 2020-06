Apple aggiorna la grafica della playlist “Creato per te” di Apple Music

Apple Music offre alcune playlist “Mix” che vengono aggiornate settimanalmente con nuove canzoni. Questa settimana, Apple sta aggiornando le playlist Mix con copertine artistiche ridisegnate e altro ancora.

Le playlist sono ancora quasi le stesse, ma ora sono presentate artworks più luminosi e colorati invece del gradiente di colori tenui usato in precedenza. La società ora si riferisce anche a loro come “Creato per te” anziché semplicemente “Per te“.

