Apple aggiorna la terminologia di codifica per rimuovere il linguaggio non inclusivo

Apple sta lavorando per deprecare il linguaggio non inclusivo nel suo ecosistema di sviluppatori, continuando un’iniziativa avviata durante la WWDC20.

La società ha annunciato la modifica attraverso il portale per gli sviluppatori, dichiarando che la terminologia di codifica verrà modificata per rimuovere o sostituire il linguaggio che potrebbe essere percepito come razzista da Xcode, documentazione e progetti open source.

Le modifiche sono state introdotte inizialmente nelle versioni beta di iOS 14,

