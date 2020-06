Apple aggiunge un nuovo kit di aggiornamento SSD per Mac Pro e una GPU per MacBook Pro

Una settimana prima della WWDC, Apple ha rilasciato una nuova opzione grafica di fascia alta per il MacBook Pro da 16 pollici. Per 875 € in più, il notebook può ora essere configurato con la scheda grafica AMD Radeon Pro 5600M con 8 GB di memoria HBM2.

Apple afferma che la nuova opzione grafica 5600M è fino al 75% più veloce rispetto alla grafica base 5500M per MacBook Pro da 16 pollici.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple aggiunge un nuovo kit di aggiornamento SSD per Mac Pro e una GPU per MacBook Pro proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento