Apple aiuterà i negozi di riparazione autorizzati con le spese relative al COVID-19

In una nota interna, Apple ha riferito che aiuterà i suoi partner di riparazione di terze parti in tutto il mondo con le spese relative al COVID-19, ad esempio per l’acquisto di prodotti per la pulizia e dispositivi di protezione individuale.

Tutti i negozi di riparazione autorizzati , riceveranno un sussidio da parte della società mediante aumenti dei pagamenti per ogni riparazione completata. La sovvenzione è retroattiva e la durata della sua offerta dipenderà dalle linee guida di residenza in ciascun paese.

