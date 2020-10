Apple annuncerà i guadagni del Q4 2020 il 29 Ottobre

Oggi, Apple ha aggiornato la sua pagina delle relazioni con gli investitori per annunciare che condividerà i risultati degli utili per il quarto trimestre fiscale (terzo trimestre di calendario) del 2020 giovedì 29 Ottobre.

In genere, le chiamate sugli utili del quarto trimestre forniscono in genere alcune informazioni sulle prime vendite dei nuovi iPhone, ma poiché i nuovi modelli di quest’anno non sono stati ancora rilasciati, i dati sulle vendite iniziali non saranno compresi nelle entrate del quarto trimestre.

Proprio come lo scorso trimestre,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple annuncerà i guadagni del Q4 2020 il 29 Ottobre proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento