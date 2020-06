Apple annuncia iPadOS 14: nuovi widget, modalità Scribble e altro

Apple ha presentato iPadOS 14, che presenta nuove funzionalità di interfaccia per le app stock, una nuova interfaccia utente per le chiamate in arrivo e gli stessi widget riprogettati di iOS 14.

La società si sta concentrando su miglioramenti su tutta la linea. Ciò include le modifiche all’app Foto. Apple semplifica la navigazione e l’organizzazione, con una nuovissima barra laterale all’interno dell’app stock. Questo porta tutte le “funzionalità di base” dell’app solo nella barra laterale facilmente accessibile.

