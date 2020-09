Apple annuncia miglioramenti all’ambiente sandbox

In una nuova nota per gli sviluppatori, Apple ha annunciato che i test di upgrade, downgrade e annullamenti dell’abbonamento in-app sono ora disponibili nell’ambiente sandbox per i dispositivi con iOS 14 o versioni successive.

Dalla nota:

L’ambiente sandbox di Apple ti consente di testare gli acquisti in-app sui dispositivi utilizzando le informazioni sul prodotto impostate in App Store Connect. Ora puoi testare upgrade, downgrade e annullamenti per gli abbonamenti, nonché reimpostare l’idoneità dell’offerta introduttiva per un account di prova dalle Impostazioni sui dispositivi con iOS 14 o versioni successive.

