Apple annuncia nuove funzionalità per le API App Store Connect

Apple ha annunciato la disponibilità di nuove funzionalità per le API App Store Connect.

Queste API, offrono ora una maggiore flessibilità per automatizzare e personalizzare i flussi di lavoro delle app.

Personalizza e automatizza i flussi di lavoro in modo che tu possa concentrarti sulla creazione di fantastiche app. Questa API, ti consente di automatizzare le attività attraverso strumenti di sviluppo, come App Store Connect, Xcode e certificati, identificatori e profili, per offrirti maggiore flessibilità e maggiore efficienza nei flussi di lavoro.

