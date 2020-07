Apple Arcade: Apple annulla lo sviluppo di alcuni giochi

Secondo un nuovo rapporto di Bloomberg, Apple sta modificando la sua strategia per Apple Arcade nel tentativo di fidelizzare gli abbonati. Il rapporto spiega che il colosso di Cupertino ha annullato i contratti per alcuni giochi ancora in fase di sviluppo.

Sembra che il produttore creativo di Apple Arcade ad Aprile, abbia detto agli sviluppatori che i loro giochi non hanno soddisfatto le aspettative di Apple per il “coinvolgimento” sulla piattaforma.

“Apple è sempre più interessata ai titoli che attireranno gli utenti,

