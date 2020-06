Apple attiva il programma trade-in (permuta) per Mac in USA

Annunciato all’inizio di Giugno, Apple ha ufficialmente lanciato suo programma di permuta per Mac presso i suoi Store.

Il programma, consentirà ai clienti di scambiare dispositivi Mac più vecchi in cambio di uno sconto su un nuovo acquisto. Anche se il programma di permuta in negozio di prodotti come iPhone e Apple Watch sono disponibili da qualche tempo, il programma per Mac era disponibile solo attraverso il sito web dell’azienda. Ciò significa che dovevamo spedire il nostro vecchio Mac ad Apple e aspettare una carta regalo.

