Apple brevetta un iPad per l’uso in orizzontale

Ad oggi, l’uso dell’iPad in orizzontale è la nuova normalità. Anche se Apple persiste nel realizzarli con il logo orientato per l’uso in verticale, recentemente abbiamo notato alcuni segnali che indicano che la società si sta adattando al nuovo standard.

Sulla Smart Keyboard Folio 2020, ad esempio, troviamo finalmente un logo Apple orizzontale, così come sulla nuova Magic Keyboard.

Un nuovo brevetto di Apple pubblicato oggi mostra la fotocamera frontale e i sensori Face ID spostati sul lato orizzontale.

Oggi l’ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti ha pubblicato ufficialmente un brevetto concesso per Apple che illustra un iPad con la sua fotocamera TrueDepth sul lato lungo del dispositivo.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple brevetta un iPad per l’uso in orizzontale proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento