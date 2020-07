Apple brevetta una Smart Battery Case completamente wireless

Apple sta lavorando su una tecnologia di ricarica wireless a due bobine per una futura Smart Battery Case per iPhone senza utilizzare il connettore Lightning.

I modelli attuali di Smart Battery Case possono caricarsi in modalità wireless, ma utilizzano un connettore Lightning integrato per alimentare l’iPhone a cui sono collegati. Ciò potrebbe rivelarsi un problema su un futuro iPhone completamente wireless.

In un brevetto depositato a Maggio 2019 e rilasciato oggi ad Apple, la società descrive un astuccio per batteria intelligente che potrebbe utilizzare due bobine per la ricarica wireless bidirezionale.

