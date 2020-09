Apple cambia idea: non disabiliterà Accedi con Apple sui giochi di Epic

Due giorni fa, Epic ha dichiarato che a partire da oggi Apple non avrebbe più consentito alle persone di utilizzare la sua soluzione di single sign-on, “Accedi con Apple”, per accedere al proprio account Epic Games, il che significava che molti giocatori Fortnite che si erano registrati tramite il servizio di accesso universale di Apple, non sarebbero stati in grado di accedere al proprio account.

Attraverso un tweet di follow-up, Epic ora afferma che Apple ha dato loro un’estensione indefinita.

