Apple Card: Apple lancia nuove opzioni di finanziamento a tasso zero

Apple ha lanciato ufficialmente il supporto per il finanziamento di prodotti con Apple Card e con un interesse dello 0%. Le nuove opzioni di finanziamento sono disponibili per la gamma Mac, iPad, AirPods Pro, AirPods, Apple Pencil e altro.

A dicembre, Apple ha lanciato una nuova opzione di finanziamento dello 0% per iPhone per gli utenti di Apple Card e, durante l’ultima chiamata di guadagni con gli investitori, Tim Cook ha annunciato che simili promozioni sarebbero presto disponibili per altri prodotti.

