Apple certifica una nuova batteria per un modello inedito di MacBook

Un nuovo modello di MacBook Air potrebbe essere presto rilasciato, secondo le certificazioni per una nuova batteria inedita per Macbook depositate in Cina e Danimarca.

Una batteria da 49,9 Wh con una capacità di 4380 mAh è stata individuata da un collaboratore di MySmartPrice nei documenti di certificazione di UL Demko e China Certification Corporation, organismi di regolamentazione che devono approvare e testare il nuovo hardware utilizzato da Apple e da altre società.

