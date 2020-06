Apple chiude le firme di iOS 13.5.5 beta 1 per bloccare il jailbreak

Apple ha smesso di firmare iOS e iPadOS 13.5 per impedire il downgrade a una versione del firmware jailbreakable. Pwn20wnd, del team unc0ver, ha rilasciato rapidamente unc0ver v5.2.0 con supporto per iOS & iPadOS 13.5.5 beta 1, offrendo agli utenti una seconda possibilità per effettuare il jailbreak.

A partire da ieri sera, Apple ha smesso di firmare iOS 13.5.5 e iPadOS 13.5.5 beta 1, impedendo agli utenti di iPhone e iPad di installare un firmware jailbreakable per la seconda volta nella stessa settimana.

