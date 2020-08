Apple condivide le linee guida per i browser e le app di posta di terze parti

In iOS 14, Apple consentirà agli utenti di modificare le app di posta elettronica e browser predefinite.

Gli utenti iOS non sono mai stati in grado di impostare app di terze parti come predefinite. Anche se possiamo installare Chrome, Spark e altre app sul nostro iPhone o iPad, il sistema aprirà sempre Safari e Mail quando tocchiamo un URL o un indirizzo email. Apple ha annunciato quest’anno che gli utenti saranno finalmente in grado di sostituire queste app con altre dell’App Store con iOS 14.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple condivide le linee guida per i browser e le app di posta di terze parti proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento