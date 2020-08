Apple conferma che iPhone SE 2020 viene “assemblato in India”

Apple ha confermato oggi che il suo iPhone SE di seconda generazione viene ora assemblato in India per gli ordini effettuati all’interno del paese.

In una dichiarazione condivisa con The Times of India, la società ha dichiarato:

“iPhone SE racchiude il nostro chip più potente nella nostra dimensione più popolare al nostro prezzo più conveniente e siamo entusiasti di farlo in India per i nostri clienti locali”.

Il nuovo iPhone SE è stato assemblato da Wistron nella sua struttura a Bengaluru,

