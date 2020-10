Apple denunciata dalle 3 major discografiche perchè in App Store ci sono app per scaricare musica

Sony Music Entertainment, Universal Music e una divisione della Warner hanno presentato un’istanza di ingiunzione preliminare contro Apple per aver accettato tre app musicali nell’App Store russo che violano il copyright.

Una delle app in questione, PewPee: Lettore Musicale, offre agli utenti un’esperienza simile a Spotify in cui si registrano per avere accesso a un catalogo di musica, ascoltare playlist e scaricare tracce per l’ascolto offline. Non è chiaro da dove provenga la musica presente su PewPee.

