Apple Developer si aggiorna con nuove funzionalità video in vista del WWDC digitale

Apple ha rilasciato un aggiornamento per l’app Apple Developer per iPhone e iPad che offre alcune funzionalità degne di nota. Questo aggiornamento anticipa il prossimo WWDC online che Apple ha annunciato per giugno.

L’aggiornamento di oggi introduce velocità di riproduzione multiple per la visione di video, un’opzione per interagire con le trascrizioni video complete e una funzione per condividere storie dalla scheda Scopri e visualizzarle sul Web.

Ecco le note di rilascio complete:

Guarda video a velocità di riproduzione multiple.

