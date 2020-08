Apple: Diversi servizi iCloud sono attualmente inattivi

Apple, ha aggiornato la sua pagina Web sullo stato del sistema per segnalare che una varietà di diversi servizi iCloud sono attualmente down. Secondo la società, Game Center, Account e accesso iCloud e Portachiavi iCloud presentano attualmente problemi.

Gli utenti riscontrano un problema con questo servizio. Stiamo esaminando e aggiorneremo lo stato non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.

Secondo Apple, questi problemi sono iniziati intorno alle 9:56 del mattino e sono ancora in corso. Non esiste un calendario per la risoluzione dei problemi.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple: Diversi servizi iCloud sono attualmente inattivi proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento