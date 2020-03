Apple donerà milioni di mascherine al personale sanitario in Europa e negli Stati Uniti

Apple donerà due milioni di maschere respiratorie industriali per aiutare gli operatori sanitari a combattere la pandemia di coronavirus negli Stati Uniti e in Europa.

La società ha invitato altre aziende a seguire l’esempio con ed effettuare più donazioni del genere.

Questa decisone arriva dopo che il gigante tecnologico ha notato le strutture sanitarie in Europa e negli Stati Uniti hanno un disperato bisogno di questi dispositivi di protezione individuale (DPI).

Tim Cook, ha confermato la donazione in tweet in cui ringrazia anche tutto il personale sanitario per l’impegno definendoli “Eroi”.

