Apple è pronta a riportare Fortnite sull’App Store

Apple chiuderà l’account sviluppatore di Epic Games il 28 Agosto, e non ha in programma di approvare gli aggiornamenti di Fortnite durante la battaglia legale in corso tra le due società.

Questa non è una buona notizia per Epic, poiché la nuova stagione di Fortnite inizia il 27 Agosto e gli utenti iOS non potranno partecipare.

Epic Games ha tentato di ottenere un’ordinanza restrittiva temporanea da un tribunale della California settentrionale per impedire ad Apple di bloccare gli aggiornamenti di Fortnite e chiudere l’account sviluppatore,

L’articolo Apple è pronta a riportare Fortnite sull’App Store proviene da Notiziedi.

