Apple effettuerà una donazione per sostenere i soccorsi locali in California

Il CEO di Apple Tim Cook, ha annunciato che la società effettuerà una donazione per sostenere gli sforzi di soccorso in caso di incendi in California. Ieri in California sono stati segnalati oltre 90 incendi, che hanno costretto molte persone nell’area di San Francisco a evacuare le proprie case.

Il governatore Gavin Newsom ha dichiarato lo stato di emergenza questa settimana mentre la California deve affrontare incendi in diverse città. Come sottolineato dal Washington Post,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple effettuerà una donazione per sostenere i soccorsi locali in California proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento