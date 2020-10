Apple elimina gli accessori dalle confezioni di iPhone 12 ma anche degli iPhone precedenti!

Apple è stata molto chiara nell’annunciare la sua nuova politica per la tutela dell’ambiente. Avrà sicuramente fatto storcere il naso a qualcuno la scelta di eliminare dalla confezione di vendita dei nuovi iPhone sia gli auricolari EarPods che l’alimentatore. Ciò si traduce in meno materiale impiegato per gli imballaggi e un impatto ambientale ridotto drasticamente.

Ma è tutto qui? Non proprio.

La nuova strategia dell’azienda di Cupertino (ed è la prima nel suo settore a muoversi in questa direzione) abbraccia anche gli altri modelli di iPhone in commercio.

