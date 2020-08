Apple espande il programma di riparazione indipendente ai Mac

Apple, ha annunciato oggi di aver ampliato il suo programma di riparazioni indipendenti per includere i computer Mac, come riportato da Reuters. Il programma, lanciato lo scorso anno, in precedenza era limitato alle riparazioni di iPhone fuori garanzia.

Il sito Web di Apple ha maggiori dettagli sul programma, ma deve ancora essere aggiornato per riflettere l’inclusione delle riparazioni del Mac. Per l’iPhone, il programma offre alle aziende interessate parti originali,

