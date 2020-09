Apple evidenzia i vantaggi dell’App Store per clienti e sviluppatori

In risposta alle crescenti pressioni antitrust, Apple ha pubblicato una nuova pagina in cui promuove i vantaggi dell’App Store, per sviluppatori e utenti, e altro.

La nuova pagina evidenzia una serie di statistiche rilevanti e sottolinea l’importanza della fiducia e della sicurezza sull’App Store:

Per oltre un decennio, l’App Store si è dimostrato un luogo sicuro e affidabile per scoprire e scaricare app. Ma l’App Store è più di un semplice negozio: è una destinazione innovativa incentrata sull’offrirti esperienze straordinarie.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple evidenzia i vantaggi dell’App Store per clienti e sviluppatori proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento