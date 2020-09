Apple Fitness+: l’attività fisica su Apple Watch come non l’avete mai vista

Apple non ha mai nascosto il suo interesse per l’attività fisica e all’evento Time Flies è arrivata l’ultima novità in questa direzione. Il gigante di Cupertino ha annunciato Fitness+, esperienza creata per Apple Watch ma che allo stesso tempo strizza un occhio ad iPhone, iPad e Apple TV.

Tutti gli utenti Apple, dai principianti ai più esperti, possono dedicarsi a personalizzate sessioni di allenamento, seguiti da esperti del settore e con la giusta musica motivazionale a dare la carica (o creare l’atmosfera adatta).

L’articolo Apple Fitness+: l’attività fisica su Apple Watch come non l’avete mai vista proviene da Notiziedi.

