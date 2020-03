Apple fornirà i massimi pagamenti ai tecnici autorizzati per le riparazioni fino ad aprile

In una nota interna ai fornitori di servizi autorizzati Apple, la società ha indicato che la sua rete di negozi autorizzati riceverà i pagamenti massimi per le riparazioni qualificate dei prodotti per i mesi di marzo e aprile, indipendentemente dalle metriche delle prestazioni.

La società sta facendo questa mossa per garantire che i suoi tecnici autorizzati siano supportati finanziariamente durante la pandemia di COVID-19.

Apple ha anche detto ai partner che possono fare tutto ciò che ritengono necessario per garantire che i loro dipendenti rimangano al sicuro durante questo periodo.

