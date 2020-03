Apple ha acquisito l’applicazione Meteo, Dark Sky Weather

In una grande mossa per migliorare la sua app meteo, Apple ha acquistato la popolare app per iOS Dark Sky. Insieme all’acquisizione arriva la fine di Dark Sky per Android e la fine dell’API utilizzata da app popolari come Carrot Weather e altro ancora.

Dark Sky ha annunciato la notizia in un post sul blog. La notizia significherà sicuramente un’app meteo nativa molto migliorata per iOS, ma porta anche con sé alcuni aspetti negativi come la fine dell’accesso all’API nel 2022 e la fine dell’app Android.

