Apple: “I clienti non potranno ritirare i loro dispositivi in assistenza fino alla riapertura degli Apple Store”

Tutti i punti vendita Apple al di fuori della Grande Cina sono chiusi in questo momento e i clienti che hanno lasciato i loro dispositivi in assistenza non potranno ritirarli fino alla riapertura dei negozi, ha confermato un portavoce di Apple a Business Insider.

Apple ha chiuso tutti i suoi negozi sabato 14 marzo, ma alcuni di questi sono rimasti aperti qualche giorno in più per consentire ai clienti di ritirare i dispositivi acquistati online o che erano in assistenza.

