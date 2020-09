Apple introduce i codici di abbonamento per gli sviluppatori

Oggi, Apple ha informato gli sviluppatori su una funzionalità del codice di abbonamento progettata per consentire loro di offrire abbonamenti auto-rinnovabili scontati o gratuiti per attirare i clienti.

La società descrive i nuovi codici dell’offerta di abbonamento all’App Store come “codici alfanumerici univoci” che renderanno più facile “acquisire, conservare e riconquistare abbonati“. L’azienda spiega che gli sviluppatori possono utilizzare questi codici per promuovere le proprie app online o anche offline in occasione di eventi fisici.

