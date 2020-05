Apple lancia il sito Web “Apple Books for Authors”

Apple ha rilasciato oggi una nuova e ricca risorsa per aiutare gli scrittori a pubblicare i loro contenuti sulla sua piattaforma Apple Books.

Il nuovo sito Web di Apple Books for Authors è ora disponibile. Ecco come lo descrive Apple:

Apple Books for Authors ti guida in ogni fase del tuo viaggio come autore, dalla strutturazione della tua storia al confezionamento del tuo libro digitale fino alla vendita nel nostro negozio. Anche gli autori affermati troveranno preziose risorse su come aumentare le vendite e tenere traccia delle prestazioni.

