Apple lancia la nuova carta regalo “Everything Apple”

Apple ha introdotto una nuova carta regalo singola negli Stati Uniti chiamata “Everything Apple“. La carta, può essere utilizzata su App Store e altri servizi online, ma è anche possibile usarla per acquistare prodotti e accessori nell’Apple Store.

In precedenza, erano disponibili due carte regalo Apple separate: le carte iTunes, che possono essere utilizzate per gli acquisti su ‌App Store‌, iTunes Store e iCloud, e carte regalo Apple Store, utilizzate per l’acquisto di beni nei negozi online e/o al dettaglio di Apple.

