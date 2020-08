Apple lancia la nuova carta regalo unificata per App Store ed Apple Store

Apple ha introdotto una nuova carta regalo singola negli Stati Uniti chiamata “Everything Apple“. La carta, può essere utilizzata su App Store e altri servizi online, ma è anche possibile usarla per acquistare prodotti e accessori nell’Apple Store.

In precedenza, erano disponibili due carte regalo Apple separate: le carte iTunes, che possono essere utilizzate per gli acquisti su ‌App Store‌, iTunes Store e iCloud, e carte regalo Apple Store, utilizzate per l’acquisto di beni nei negozi online e/o al dettaglio di Apple.

