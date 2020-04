Apple lancia la nuova iniziativa “Today at Home”

Gli Apple Store in tutto il mondo sono chiusi a tempo indeterminato, ma ciò non significa che la creatività debba finire. Apple sta sfruttando al meglio una situazione senza precedenti con il lancio di Today at Home, un’alternativa delle classiche sessioni Today at Apple.

Il nuovo sito Web Today at Home presenta progetti creativi creati da professionisti dalle sedi di Apple Store in tutto il mondo, con tutti i tutorial che possono essere completati a casa.

Le sessioni, che vengono presentate come brevi video,

L’articolo Apple lancia la nuova iniziativa “Today at Home” proviene da Notiziedi.

