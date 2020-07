Apple lancia nuovi programmi didattici per Develop in Swift e Everyone Can Code

Oggi, Apple ha annunciato significativi miglioramenti per Develop in Swift e Everyone Can Code, offrendo programmi di studio gratuiti e un nuovo corso online Develop in Swift per aiutare gli insegnanti ad accelerare l’insegnamento dello sviluppo di app in Swift.

Apple ha lavorato a fianco degli educatori per 40 anni e siamo particolarmente orgogliosi di vedere in che modo Develop in Swift e Everyone Can Code sono stati fondamentali per aiutare insegnanti e studenti ad avere un impatto nelle loro comunità”,

L’articolo Apple lancia nuovi programmi didattici per Develop in Swift e Everyone Can Code proviene da Notiziedi.

