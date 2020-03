 Apple lancia una app per controllare i sintomi da Coronavirus

Apple ha rilasciato un sito web e una app per iOS che consentirà un ‘auto-screening’ per il Covid-19. Entrambi gli strumenti sono stati sviluppati, spiega la Cnn, in collaborazione con i Cdc (Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie), la Task Force Coronavirus della Casa Bianca e l’agenzia federale per la gestione delle emergenze. I dati degli utenti, assicura la Casa di Cupertino, non saranno divulgati.

