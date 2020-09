Apple Mask: La società progetta due maschere per il viso destinate ai dipendenti

Secondo quanto riferito da Bloomberg, i team di progettazione di Apple hanno creato due tipi di maschere protettive che verranno distribuite ai dipendenti dell’azienda.

Le due maschere si chiamano Apple Face Mask e Apple ClearMask e sono state sviluppate internamente a Cupertino dai team di ingegneria e design industriale.

La Apple Face Mask presenta un design a tre strati che filtra le particelle in entrata e in uscita come molte maschere di stoffa e può essere lavata e riutilizzata fino a cinque volte.

