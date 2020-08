Apple minaccia di chiudere gli account sviluppatore di Epic Games

Secondo quanto riferito da Epic Games, Apple ha in programma di interrompere l’intero accesso di Epic al suo App Store e agli strumenti di sviluppo delle app. La società di Cupertino, ha riferito ad Epic che entro il 28 agosto tutti gli accessi saranno terminati.

Ciò include l’accesso di Epic agli strumenti di sviluppo necessari per creare software per Unreal Engine che la società offre agli sviluppatori di terze parti per i loro giochi. In risposta,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple minaccia di chiudere gli account sviluppatore di Epic Games proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento