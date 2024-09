Apple mostra iPhone 16, Watch 10 e Airpods 4: ecco tutte le novità

(Adnkronos) – Dagli Airpods che si accorgono che stiamo parlando e regolano il volume di ciò che ascoltiamo all’Apple Watch che monitora la qualità del nostro sonno, fino all’iPhone con una fotocamera capace di girare immagini dalla qualità cinematografica. Al suo ultimo evento ‘It’s Glowtime’, Apple ha presentato una panoramica delle innovazioni che stanno per arrivare sul mercato.

Si parte dallo smartwatch di casa Apple, ormai uno dei prodotti più diffusi e di punta dell’azienda di Cupertino. La serie 10 del Watch ha il display più grande di sempre (fino al 75% in più rispetto al Series 3 e fino al 30% rispetto ai modelli Series 4, Series 5, Series 6 e SE), ma è anche l’orologio Apple più sottile di sempre. La batteria è stata implementata: ora basteranno 30 minuti per arrivare all’80% della carica. Il display OLED con ampio angolo di visualizzazione risulta ancora più luminoso e ben leggibile anche guardandolo di lato. Grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, Apple ha aggiunto anche nuovi servizi legati alla salute, che permettono di monitorare la qualità del sonno e la presenza di anomalie nella frequenza cardiaca. Poi c’è Ultra 2, la versione ‘deluxe’ di Apple Watch con cassa in titanio nero, progettato soprattutto per gli sportivi. Sia Apple Watch Series 10 sia Apple Watch Ultra 2 saranno disponibili dal 20 settembre.

Sempre il 20 settembre arriva anche la nuova versione degli auricolari wireless di Apple. Non cambia solo il design delle cuffie e della custodia (un po’ più compatta), ma presentano un grande salto tecnologico. Si parte dal chip H2, appositamente progettato, che è alla base del nuovo algoritmo di riduzione del rumore dell’audio che si adatta a ogni ambiente di ascolto: non solo analizza il rumore ambientale e lo riduce automaticamente, ma rileva se stiamo iniziando una conversazione, di conseguenza abbassa il volume di ciò che stavamo ascoltando per rialzarlo quando abbiamo finito di parlare. Grazie all’audio spaziale, ascoltare musica o guardare un film diventa un’esperienza immersiva di ascolto tridimensionale, mentre fare una videochiamata replicherà la sensazione di avere di fronte l’interlocutore. Gli auricolari poi resistono alla polvere, al sudore e all’acqua: si possono usare persino sotto la pioggia.

Migliorate anche le cuffie over-ear Airpods Max che saranno disponibili dal 20 settembre in tanti nuovi colori.

Per ultimo il pezzo forte: iPhone 16 e iPhone 16 Pro, in arrivo dal 20 settembre. Nuovo chip A18, bordi ancora più sottili per schermi ancora più ampi, tre nuovi colori (blu, verde e rosa) che vanno a sommarsi ai classici bianco e nero, batteria più potente, nuovo ultra-grandangolo per foto ancora più professionali e un sistema per controllare la telecamera Fusion da 48MP più facilmente, personalizzando funzioni come l’esposizione o la profondità di scatto a ogni foto. Tutto è supportato anche da una batteria più grande che assicura circa 22 ore di riproduzione video con una sola carica e la possibilità di riportare la batteria al 50% in 30 minuti. Migliorato, grazie all’intelligenza evoluta anche il suono: ora sarà possibile regolare le voci nei propri video, per esempio abbassando i rumori di sottofondo o facendo sentire solo chi parla nell’inquadratura.