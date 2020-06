Apple Music: Ryan Newman è il nuovo capo della redazione nel Regno Unito e Irlanda

Apple Music ha un nuovo responsabile della redazione nel Regno Unito e in Irlanda.

Segnalato da Billboard, Apple ha promosso Ryan Newman a capo della redazione di Regno Unito e Irlanda. Newman sostituisce Austin Daboh, che ha lasciato la società per entrare in Atlantic Records nel Regno Unito nel ruolo di vicepresidente esecutivo.

Dopo aver trascorso 11 anni come editore per BBC Radio 1, Newman è entrato in Apple Music nel 2018 come direttore musicale prima di passare alla sua precedente posizione di responsabile delle relazioni con gli artisti.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple Music: Ryan Newman è il nuovo capo della redazione nel Regno Unito e Irlanda proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento